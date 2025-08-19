１９日、東風商業宇宙イノベーション試験区から打ち上げられる運搬ロケット「力箭１号遥１０」。（酒泉＝新華社配信／汪江波）【新華社酒泉8月19日】中国は19日午後3時33分（日本時間同4時33分）、中科衛星科技のAIRSAT衛星システムの5号機、多目的試験2号衛星1、2、3機（天拓6号）、商用リモートセンシング衛星「天雁26号機」、ThumbSat-1、ThumbSat-2の衛星7機を搭載した運搬ロケット「力箭1号遥10」を東風商業宇宙イノベー