ロシアの戦略爆撃機が飛行訓練の一環で日本海の公海上空を飛行しました。ロシア国防省は19日、戦略爆撃機「Tu−95MS（ツポレフ95エムエス）」が日本海の公海上空を6時間以上飛行したと発表しました。国防省によりますとこれは定期的な飛行訓練の一環で公開された映像には護衛にあたる戦闘機「Su−35（スホーイ35）」や陸地の一部が映っています。これに先立ち18日には、北極圏のバレンツ海の公海上空でも飛行訓練が行われました。