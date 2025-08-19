この夏は靴も今年らしくアップデート！ レース素材するだけで今っぽい抜け感が即手に入る♪リボンライクなゴムベルトのおかげで歩きやすさも上々♪出典: 美人百花.comふんわりレースチュールをたっぷりとあしらったバレエシューズのようなデザイン。ワンピースやバッグをレースでリンクさせて上品に華やぐのもおしゃれテク。出典: 美人百花.com