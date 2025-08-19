九州新幹線西九州ルートの整備を巡り、長崎と佐賀の両県の知事と、JR九州の社長の3者による意見交換が、19日に佐賀県庁で行われました。 国に対し、現状に至った経緯の総括や具体的な解決策を求める方向で一致しました。 19日午後2時すぎ、佐賀県庁を訪問したJR九州の古宮 洋二社長と、長崎県の大石知事。 意見交換は、九州新幹線西九州ルートのあり方を議題に、佐賀県の山口知事の提案で行われました。