フェミニン派OLたちの通勤服は、実は圧倒的にブルー率が多いことが判明！その理由は、清潔感、知性、透明感…、オフィスで求める好印象の全てが詰まっているから。この夏を涼しく爽やかに乗り切るために、素敵ブルーを最大限に生かす通勤服を大解剖♪素敵ブルーの半袖ジャケットは羽織るだけで品格アップ上品なアイスブルーで夏の令嬢通勤をエレガントに出典: 美人百花.com同系色の短丈ジャケット×キャミソールでセットワンピ風な