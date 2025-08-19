大学生活は、授業やサークル、バイトにインターン…とにかくスケジュールがパンパン！「なかなか会えない」と悩んでいる大学生カップルも多いのではないでしょうか？会う時間が短くても、お互いを思いやる気持ちさえあれば大丈夫。今回は、そんな忙しい2人でも“愛が深まる”おすすめのデートアイディアを、体験談やインタビューをもとにご紹介します♡オンラインでつながる“おうちデート”「今日はお互い家から出られない…