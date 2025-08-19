◇セ・リーグ阪神5-4中日（2025年8月19日京セラD）阪神は中日に競り勝ち、貯金を26へ伸ばした。3―3で迎えた6階2死一、三塁。代打・糸原が藤嶋から右前打を放った一打が決勝点となった。「打ったのはフォーク。追い込まれていたのでフォークも頭にいれながら執念で打ちました。しっかり仕事を果たせたかなと思います」先発のビーズリーは4回1/3投げ5安打3失点で交代したが、以降は小刻みな継投で逃げ切った。この