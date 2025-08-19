◇パ・リーグロッテ―楽天（2025年8月19日ZOZOマリン）250セーブまであと2としているロッテの益田直也投手（35）が痛恨の一打を浴びた。3-2の9回、4番手で登板。いきなり先頭のフランコを歩かせ、2死三塁までこぎつけたものの、辰己に左前同点打を浴びた。チームの不振でセーブシチュエーションでの登板は、通算248セーブ目を挙げた5日ソフトバンク戦以来。ただ、前回登板の17日ソフトバンク戦でも0-0の9回に牧原に