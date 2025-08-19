レヴァークーゼンは、マンチェスター・シティに所属するアルゼンチン代表MFクラウディオ・エチェベリをレンタル移籍で獲得することで合意に達したようだ。19日、ドイツメディア『スカイスポーツ』のフロリアン・プレッテンベルク記者が報じている。現在19歳のエチェベリは、2024年1月にマンチェスター・シティへの完全移籍が発表。2024年はリーベル・プレートにレンタル移籍で残留し、2025年2月にマンチェスター・シティに合流