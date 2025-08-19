ボルシアMGに所属するFW福田師王の獲得に、カールスルーエ（ドイツ2部）が興味を示しているようだ。19日、地元紙『バーディッシェ・ノイエステ・ナハリヒテン』が報じている。現在21歳の福田は、鹿児島県の神村学園高校卒業後、ボルシアMGに加入。それ以降はU−19やセカンドチーム（U−23）でプレーした後、2024年1月に正式にトップチーム昇格が発表された。しかし、昇格後は公式戦11試合の出場で1ゴールのみとトップチームで