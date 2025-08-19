リクルートが運営する「リクルート進学総研」は、2025年4月1日〜5月6日の期間、全国の高校に通う2026年3月卒業予定者を対象に大学選びの動向に関する調査を実施。その結果を「進学ブランド力調査2025」として発表しました。今回はその中から、東北エリア（※）の高校生が「志願したい大学」ランキングの1、2位を紹介します。※青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県の6県【画像】10位までの全ランキング結果2位：東北大