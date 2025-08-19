パ５位の西武は１９日の首位・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）に２―５の逆転負け。借金は今季最多タイの８となった。西武は初回、相手先発・大関からネビンの１２号２ランで幸先よく先制した。「打ったのはカーブ。甘く入ってきたところをしっかりと捉えることができまた」（ネビン）と頼れる４番の一発で主導権を握ったかに思えた。しかし、先発・渡辺勇太朗投手（２４）がピリッとしない。その裏、３番・近藤の適時打で