ロイヤルパークホテルは、「ハワイアンブッフェ」を8月31日まで開催する。ハワイの伝統料理をテーマにした。センターテーブルでは、「ビーフステーキ」や、マグロとアボカドを醤油ベースのソースで漬け込んだ「ポキ丼」をシェフがサーブする。冷製料理には、パプリカ、サーモン、キュウリにオリーブオイルを加えてマリネ風にアレンジした「ロミロミサーモン」や、マンゴーとトマトを合わせた「トマトのフラン」などをラインナップ