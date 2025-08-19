3人組メタルダンスユニット・BABYMETALの最新アルバム『METAL FORTH』が、全米総合アルバムチャート（Billboard 200）で初登場9位を記録。日本人グループとして史上初のトップテン入りを果たしました。BABYMETALといえば、これまで2016年にリリースした『METAL RESISTANCE』が39位、2019年にリリースした『METAL GALAXY』が13位を記録していましたが、今回自己最高記録を更新し、9位にランクインしました。日本人アーティストの作