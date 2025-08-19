7回2失点で11勝目を挙げたソフトバンク・大関＝みずほペイペイドームソフトバンクの大関が7回2失点と粘り、チームトップの11勝目を挙げた。打線は1―2の二回に柳町の適時打などで3点を奪い逆転。三回も加点し、貯金を今季最多の29とした。西武は今季のソフトバンク戦での負け越しが決まった。