大阪・道頓堀のビル火災で死亡した2人の消防隊員の死因について、警察は酸素が不足したことによる「窒息」であると発表し、全身には最大2度のやけどが多数あったということです。8月18日に発生し大阪市中央区のビル2棟が焼けた火災では、消火活動にあたっていた浪速消防署の森貴志さん（55）と長友光成さん（22）の2人が死亡しました。2人はビルの内部が一部崩落したことで逃げ場を失ったとみられ、警察などが現場検証を行って