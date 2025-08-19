相模原市役所（資料写真）人体や環境への影響が懸念されている有機フッ素化合物（総称ＰＦＡＳ）を巡り、相模原市は１９日、ゼネコンの奥村組と浄化実証試験を実施すると発表した。同市中央区上溝の道保川公園で、活性炭とイオン交換樹脂を用いて低減する。同市によると、自治体によるＰＦＡＳ浄化の試みは全国でも珍しく、県内では初という。実証試験は同市と包括連携協定を締結する奥村組の提案を受けて実施。１０月から３カ