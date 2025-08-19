◆パ・リーグソフトバンク５―２西武（１９日・みずほペイペイ）西武は初回にタイラー・ネビン外野手が先制の１２号２ランを放つも生かせず、２連敗。借金は今季最多タイの８となった。先発・渡辺勇太朗は３回６安打３四死球５失点で８敗目。味方が先制し迎えた初回の守り、１死二塁から近藤に右前適時打を打たれ１点を返されると、２回には３四死球２安打に中堅手・長谷川信哉外野手の三塁への悪送球も重なるなど、リズムを