◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（１９日・横浜）広島・モンテロが９回１死一塁で勝ち越しの８号２ランを放った。入江の１５０キロ台の直球を５級連続でファウルにした後の６球目。１４２キロのフォークを左翼席へ運んだ。８月は５本目の本塁打。貴重な場面で飛び出した。