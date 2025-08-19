◆パ・リーグソフトバンク―西武（１９日・みずほペイペイ）先発・渡辺勇太朗は３回６安打３四死球５失点で降板した。味方が先制し迎えた初回、１死二塁から近藤に右前適時打を打たれ１点を失うと、２回には３四死球２安打に中堅手・長谷川信哉外野手の三塁への悪送球も重なるなどリズムを作れず３点を奪われ逆転を許した。３回にも１点を失いこの回限りで降板。「すべてにおいて自分の力不足。先制してもらっているなかで