◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―１５巨人（１９日・神宮）セ・リーグ最下位のヤクルトが、巨人戦（神宮）で、投手陣が炎上して今季ワーストを更新する１５失点で大敗を喫した。巨人の丸佳浩外野手（３６）にはサイクル安打を許し、リチャードの満塁本塁打を浴びるなど４被弾。１５失点は２０２３年５月６日のＤｅＮＡ戦（神宮、７●１７）以来２年ぶりの屈辱となった。被安打は２０だった。まずは先発のランバートが大誤