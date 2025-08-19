第１０７回全国高校野球選手権大会は１９日、準々決勝４試合が行われ、４強が出そろった。ベスト４進出４校は、全て甲子園優勝経験校となった。優勝回数は、日大三（春１・夏２）県岐阜商（春３・夏１）沖縄尚学（春２・夏−）山梨学院（春１・夏−）となっている。夏の大会で、ベスト４進出の４校がすべてＶ経験校だったのは、６１年浪商（浪華商時代にＶ）、桐蔭（和歌山中時代にＶ）、法政二、岐阜商以来、６４年ぶり２