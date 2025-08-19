◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）ヤクルト・村上宗隆内野手（２５）が１９日、巨人戦（神宮）に「４番・三塁」でスタメン出場し、８回の４打席目に、２３年ＷＢＣの侍ジャパンでチームメートだった巨人先発・戸郷との対戦で全１３球が直球という力がぶつかり合う対決で空振り三振に倒れた。村上は、２点を追う初回１死二、三塁のチャンスでは、カウント３―１から戸郷の高めの１４９キロ直球をはじき返