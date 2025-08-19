首相官邸でビル・ゲイツ氏（左）と面会し、握手する石破首相＝19日午後石破茂首相は19日、アフリカなど途上国の子どもらへのワクチン供給を担う国際組織「Gaviワクチンアライアンス」に今後5年間で最大5億5千万ドル（約812億円）を拠出する考えを示した。同組織を支援する米マイクロソフト創業者ビル・ゲイツ氏と官邸で会談し伝えた。20日から横浜市で開くアフリカ開発会議（TICAD）で、正式に表明する見通しだ。会談に同席し