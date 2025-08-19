1回巨人1死二塁、丸が右越えに先制2ランを放つ＝神宮巨人がともに今季最多の20安打15得点で大勝した。一回に丸の5号2ランで先制。二、三回の中山の2打席連続本塁打、六回のリチャードの満塁本塁打などで加点し、丸はサイクル安打を達成した。戸郷が4勝目。ヤクルトは60敗目。