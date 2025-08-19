9月末で廃止の方針が示されている長野市街地と中山間地域を結ぶ路線バスについて19日、市に対し沿線住民が廃止に伴う代替交通などに関する要望書を提出しました。長野市役所に荻原健司市長を訪ねたのは廃止方針が示されている路線バス沿線の住民自治協議会のメンバーです。9月末で廃止の方針が示されているのはアルピコ交通の「県道戸隠線」、長電バスの「牟礼線」など6路線で長野市街地と中山間地を結んでいます。このうち