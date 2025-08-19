フィリピンの首都マニラで日本人2人が銃撃され死亡した事件で、地元警察は、首謀者の日本人がフィリピン人の実行犯におよそ2300万円の報酬で殺害を依頼したと明らかにしました。この事件は、マニラの繁華街で15日、観光で訪れた日本人男性2人が銃で撃たれて死亡したものです。地元警察は、銃撃の実行犯とされるフィリピン人の男ら2人を容疑者として拘束し、19日には検察当局が殺人と窃盗の疑いで容疑者2人の尋問を行いました。地元