気象台は、午後9時12分に、洪水警報を鹿角市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】秋田県・鹿角市に発表 19日21:12時点内陸では、20日夜遅くまで土砂災害に、20日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鹿角市□大雨警報・土砂災害20日夜遅くにかけて警戒・浸水20日明け方にかけて警戒1時間最大雨量30mmピーク時間20日明け方□洪水警報【発表】20日明け