東京・新宿区のホテルで女性に性的暴行を加え、ケガをさせたとして逮捕された27歳の男性について、東京地検は不起訴処分としました。ことし5月、歌舞伎町のホテルでホストクラブの客だった女性に性的暴行を加えケガをさせたとして、先月、逮捕された27歳の男性について、東京地検は、19日付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。