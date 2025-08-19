きょう夕方、北アルプスの薬師峠キャンプ場で登山者のテントと食料がツキノワグマに持ち去られる被害がありました。きょうは、このキャンプ場にテント50張の予約がありましたが、最寄りの山小屋に避難したということです。県自然保護課によりますと、きのう午後4時45分ごろ、富山市にある標高2294メートルの薬師峠キャンプ場＝通称・太郎平キャンプ場でツキノワグマ1頭が登山者のテント1張と食料を持ち去る事案がありました