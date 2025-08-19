サントリー食品インターナショナルから、人気イラストレーター・可哀想に！さんとのコラボレーションが実現しました。『おぱんちゅうさぎ』『んぽちゃむ』が、ハロウィン仕様のオリジナルデザインボトルになって登場。炭酸飲料から果汁飲料まで幅広いラインナップで、全14種類を数量限定で展開します。遊び心あふれる限定パッケージで、今年の秋はおいしく楽しいハロウィンを過ごしてみません