オレはリュウイチ。若い彼女と結婚して一緒に暮らすため、邪魔になった元妻のニコに「息子も犬もまとめて全部、お前にやるよ」と言ってマンションから追い出してやった。もともとオレの名義なんだから問題はない。ずいぶん長いこと別居状態だったし、母さんも「嫁は若いほうがいい」と賛成してくれた。しかし出ていったニコが動画配信をはじめて、オレのことをベラベラしゃべっているらしい……。そのせいでマズいことになってきた