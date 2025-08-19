◆ソフトバンク5―2西武（19日、みずほペイペイドーム）西武が2戦連続の逆転負けを喫し、借金8となった。初回2死一塁で主砲のタイラー・ネビンが12号2ランを放って先制。14試合ぶりの一発で主導権を握ったかに思えたが、先発の渡邉勇太朗が崩れた。初回、近藤健介に右前適時打を許すと、2階は2四死球などで招いた2死一、二塁のピンチで、柳町達に中前適時打。中堅長谷川の悪送球も重なり、一気に逆転されると山川穂高にも適