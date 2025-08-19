◆ソフトバンク5―2西武（19日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが鮮やかな逆転勝利で貯金を今季最多の29とした。ソフトバンクは初回に西武ネビンの2ランで2点先制されたが、直後の攻撃で1死二塁から近藤健介の21打席ぶりの安打となる右前適時打で1点返した。2回にはこの日約2カ月ぶりに1軍復帰した今宮健太が先頭で打席に立ち、死球で出塁。犠打や四球などで2死一、二塁とすると、柳町達の中前適時打で二塁走者が生還