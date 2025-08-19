ちょっと鹿児島弁しゃべってみてー「おばあちゃんになったら…」20代で考えた、美大友人たちとの老後生活／うちらはマブダチ season2（1）人気イラストレーター・やまもとりえさんが大学時代に出会い、青春をともに過ごしたのが、卓球部の友人たち（通称マブダチ）。美大に通うため、鹿児島からひとり関西へやってきた当時のやまもとさん。人見知りで生活もカツカツだったある日、ひょんなことから卓球部の仲間と出会い、多くの時