劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念して、ufotableの公式Xで宇髄天元のイラストが公開された。血だらけで戦う宇髄の姿を見ることができる。【画像】血だらけ…戦闘中の宇髄さん公開された『鬼滅の刃』イラスト大きな刀を振り回す宇髄の戦闘シーンが描かれており、これにファンは「やっぱりド派手な天元様がお似合いですね！」「宇髄さんホント好き。イケメンやし」「派手で華やかな色男きた」「ぐあ