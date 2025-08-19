※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。■これまでのあらすじ実は夫と妊活している義妹。彼女は何も知らない妻をたきつけて密かに優越感に浸っていました。何やらよからぬことを思いついたらしい彼女は、突然アポなしで訪ねてきます。しかし何度も来たことがないはずなのにスリッパの収納場所を知っていたことで妻に違和感を