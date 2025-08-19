◇プロ野球セ・リーグ 巨人 15-2 ヤクルト(19日、神宮球場)巨人が「20安打15得点」の猛攻でヤクルトに勝利しました。この日はメモリアルな記録も飛び出す大熱戦となりました。まずは初回、丸佳浩選手に先制2ランが生まれます。この日、丸選手は第3打席までにヒットと2塁打を記録。サイクル安打まであと「3塁打」のみと迫る中、第5打席で右中間を抜ける3塁打を放ち、史上72人目となる偉業を達成しました。さらにこの日、6番・7番と