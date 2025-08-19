povo2.0にてデータ使い放題などが複数回セットでお得に！KDDIおよび沖縄セルラー電話は19日、オンライン専用の料金プランとして提供している携帯電話サービス「povo2.0」（ https://povo.jp/ ）において期間限定のお試しトッピングとしてまとめ買いにオススメな複数回分がセットになった「データ使い放題（7日間）24回分」および「データ使い放題（24時間）5回分」を2025年8月19日（火）10：00から8月31日（日）23：59まで提供する