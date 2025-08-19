¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¡Ýµð¿Í¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¦´Ý»³ÏÂ¤¬È¬²ó¡¢ÂÀÅÄ¤¬£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤ÇÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢»°¿¶¤Îµ­Ï¿¤ÏÂÀÅÄ¤Ë¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂÀÅÄ¤¬°ìÎÝÁ°¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÊü¤Ã¤¿ºÝ¡¢µð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤È·ãÆÍ¤·¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢ÂåÂÇ¡¦´Ý»³ÏÂ¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È¤Ï£°¡Ý£²¡£´Ý»³ÏÂ¤Ï£²µå¥Ü¡¼¥ë¤òÁª¤Ó¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò£²µå¶´¤ó¤À¸å¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸øÇ§Ìîµåµ¬Â§¤Ë¤Ï