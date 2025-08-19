静岡県沼津市の商店街にあるレストランに水族館の人気者ペンギンがやってきました。愛らしい姿を観察しながら飲食を楽しめる非日常の空間で、地域の活性化を目指します。 【写真を見る】クラフトビールレストラン「ONEDROP」のペンギン常設展示の様子 8月12日、沼津市のレストランでお披露目されたのは4羽のケープペンギンです。仲見世商店街にあるクラフトビールレストラン「ONEDROP」。JR沼津駅からほど近い