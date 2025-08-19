小泉孝太郎と高嶋ちさ子がＭＣを務めるテレビ朝日系「プラチナファミリー」が１９日、放送され、ＮＨＫ朝ドラに出演歴もある俳優の自宅が公開された。ボクサーとしてのプロデビューから１２連続ＫＯの日本記録（当時）を打ち立て「浪速のロッキー」として日本中を熱狂させ、現役引退後は俳優に転身した赤井英和（６６）で、東京・世田谷区成城の１４ＬＤＫ自宅を森泉が訪問した。息子の赤井英五郎（３０）も登場。１２歳から