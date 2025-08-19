富士山GXホールディングス株式会社が、7月16日に「二子玉川 蔦屋家電」にて「ウォーターサーバーevery freciousのある暮らしby BEAMS DESIGN」の説明会を開催した。今回はBEAMS DESIGNプロデュースで、遊び心あふれるクレイジーパターンという複数の異なる色を組み合わせたウォーターサーバーを開発した。今回BEAMS DESIGNが監修したモデルは、浄水型のウォーターサーバーのモデル。コロナ禍の時期に、巣ごもり需要が拡大し、定額