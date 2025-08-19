AKB48の最新シングル『Oh my pumpkin!』が、19日発表の最新『オリコン週間シングルランキング』で初週売り上げ35.1万枚を記録し、初登場1位に輝きました。これで、2009年11月2日付の『RIVER』から53作連続、通算53作目のシングル1位となり、『シングル連続1位獲得作品数』の歴代1位記録を更新しました。初週売り上げは35.1万枚を記録。『シングル初週売上30万枚超え作品数』は通算51作目となりました。本作は、AKB48の20周年記念シ