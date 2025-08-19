「ヤクルト−巨人」（１９日、神宮球場）ヤクルト・太田賢吾外野手が八回の攻撃で巨人・リチャード内野手と激突し、球場内は騒然となった。太田は八回に一ゴロを放つ。捕球できなかった一塁・リチャードと正面衝突した。太田は苦悶（くもん）の表情を浮かべてグラウンドに倒れ込み、しばらく動けなかった。担架も用意されたが自力で歩いてベンチに下がり、途中交代した。