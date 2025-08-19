ブレイキングダウンで初代ライト級王者に輝いたNAO（28）が自身のX（旧ツイッター）を更新。格闘技の道から離れることを報告した。自身のXで「いつも応援してくれている皆様にご報告があります」と題して投稿。「今回、色々と考えたんですが一旦、格闘技から離れようと思ってます。と言うのも、元々格闘技を始めた年齢が遅かったのもあり、自分の中で1度でも敗北したらきっぱり、プロの道を諦めようと思っていました」と格闘