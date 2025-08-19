Snow Man宮舘涼太（32）が19日、都内の日経ホールで行われた、映画単独初出演作「火喰鳥を、喰う」（本木克英監督、10月3日公開）完成披露試写会に登壇。自ら希望して超絶長ぜりふを一回しで撮って欲しいと本木克英監督（61）にリクエストして挑戦したと明かした上で、自宅でどうセリフを覚えたかを壇上で実演して客席を沸かせた。「火喰鳥を、喰う」は作家・原浩氏の横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作の実写化作品で、映画単独