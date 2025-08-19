2025年8月17日、韓国・中央日報によると、世界的な知的財産（IP）トップ50に韓国のコンテンツは一つも入っていないことが分かった。Netflixアニメーション『K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ』が世界でヒットしているものの、収益はほとんど韓国に入らず、日米の企業のものになるという。記事は「韓国独自のスーパーIP」を作るべきだと伝えている。大韓商工会議所がこのほど発表した報告書によると、グローバルトップライセン