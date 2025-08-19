国務院報道弁公室は8月19日、「第14次5カ年計画（2021〜2025年）」の高い質での達成をテーマとするシリーズ記者会見を開き、この5年間のスポーツ強国建設で収めた成果を紹介しました。記者会見での紹介によると、「第14次5カ年計画」期間中、スポーツ産業は着実な発展を遂げました。2023年の全国スポーツ産業の規模全体は3兆6700億元（約75兆5000億円）に達し、年平均成長率は10．3％でした。また、スポーツ産業の付加価値額は年平