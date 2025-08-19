小倉競輪場のF1「大塚製薬ボディメンテカップ」が20日、開幕する。19日は前検が行われた。ガールズに久米詩（25＝静岡）が登場。直前のG1女子オールスター競輪（宇都宮）では3、3、2着とまとめた。佐藤水菜を脅かすことはできなかったが、さすがの地力を見せつけた。「宇都宮のあとはオフ。ゆっくり休養して疲れを取ってきた。小倉は走りやすい印象です」と表情は明るい。ここからまた改めてスタートだ。